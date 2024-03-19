Москва, 19 марта, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, согласно которому с 1 сентября 2024 года обязанность вывешивать Государственный флаг России распространится на все образовательные учреждения страны, сообщили 19 марта на сайте нижней палаты парламента.

РИА Новости / Данил Айкин

Уточняется, что флаг, по новому закону, должны будут вывесить не только школы, но и вузы, техникумы, колледжи и детские сады — независимо от формы собственности. Государственный флаг России должен находиться на здании учебного заведения или его нужно будет установить на территории учреждения.

«Он должен будет находиться там постоянно», — сообщили в Госдуме.

Отмечается, что до сих пор требование о постоянном размещении Государственного флага распространялось только на общеобразовательные школы. Остальные образовательные учреждения имели право вывешивать флаг, но не были обязаны делать это.

Как сообщало ИА Регнум, через два месяца после начала СВО, в апреле 2022 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года школы будет начинать каждую неделю с гимна страны и поднятия государственного флага.

Президент Владимир Путин 20 апреля 2022 года на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал эту идею, отметив, что нововведение нужно выполнять достойно и что процедура должна соответствовать значимости этих символов государства.