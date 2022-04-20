Москва, 20 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил идею поднимать в школах флаг России, а также исполнять национальный гимн.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 20 апреля Путин поддержал идеи петь гимн и поднимать флаг в школах России. Глава государства отметил, необходимо, чтобы это было исполнено достойно.

Также глава государства выразил уверенность, что благодаря России Донбасс вернётся к мирной жизни.