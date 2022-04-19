Москва, 19 апреля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Каждая российская школа с 1 сентября 2022 года будет начинать каждую неделю с гимна страны и поднятия государственного флага. Об этом в ходе форума «Сила — в правде!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Пресс-служба администрации Приморского края Флаг России

«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, [и будет проводиться] поднятие государственного флага», — сказал Кравцов.

Ранее министр опроверг слухи о введении уроков истории в школах с первого класса.