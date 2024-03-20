Москва, 20 марта, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Российский эстрадный певец Стас Михайлов в ответ на хамское заявление Аллы Пугачёвой о нём и родине вместо ответных оскорблений пожелал ей здоровья. Видео с его ответом 20 марта опубликовал телеканал «Звезда».

Global Look Press

«Дай Бог ей здоровья», — сказал артист, когда его попросили прокомментировать слова певицы.

Как сообщало ИА Регнум, Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинули Россию после начала спецоперации на Украине и перебрались в Израиль.

Михайлов, комментируя антироссийские высказывания бежавших из страны артистов, заявил, что они ещё приползут обратно на коленях отметив, что именно родина сделала их знаменитыми. При этом каких-либо имён коллег по цеху он не называл.

В ответ на это Пугачёва записала видеообращение к Михайлову. Она заявила, что не может встать на колени из-за проблем с ногами, а потом нецензурно обозвала певца. Артистка добавила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию.

Российский продюсер Иосиф Пригожин 7 марта заявил, что не понимает поведения Пугачёвой. Он отметил, что она была масштабной личностью в России, пользовалась уважением, а теперь совершает действия недостойные её уровня.