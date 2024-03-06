Тель-Авив, Израиль, 6 марта, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва ответила на слова исполнителя Стаса Михайлова, указавшего на неправоту артистов, покинувших страну и оскорбляющих её из-за границы, и заявила, что «нормальные люди» в Россию не собираются возвращаться.

Иван Шилов ИА REGNUM Алла Пугачева

Видеообращение с ответом Пугачёва разместила на странице в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те», — сказала Пугачёва в начале обращения.

Кривляясь и изображая немощную женщину, певица в итоге рассмеялась и резко заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. В этой связи Пугачёва настоятельно рекомендовала Михайлову зарабатывать, пока он может выходить на сцену.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта певец Стас Михайлов заявил, что именно зритель делает артиста значимым и узнаваемым, а потому те, кто уехал и поливают Россию грязью, ведут себя некорректно. Он не стал называть имена конкретных деятелей культуры, отметив, что все эти люди приползут к России на коленях и будут целовать ноги.

Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) улетели из страны после начала спецоперации. В начале они остановились в Израиле, однако уехали и оттуда, когда произошло обострение палестино-израильского конфликта.

В сентябре 2022 года Минюст включил Галкина в реестр физических лиц — иностранных агентов, за то, что тот получал финансирование с Украины. Пугачёва выразила солидарность с мужем, назвав его «патриотом России».