Москва, 20 марта, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили семь контратак украинской армии на авдеевском направлении, сообщил 20 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Он отметил, что российские войска на авдеевском направлении улучшили положение по переднему краю.

«Отражены семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й механизированных, 59-ймотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное и Бердычи Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.

ВСУ потеряли за сутки до 395 военных, четыре боевые бронемашины, 16 автомобилей, САУ «Акация», противотанковую пушку МТ-12 «Рапира», проинформировал представитель оборонного ведомства.

Генерал также доложил, что российские военные на белгородском направлении полностью зачистили село Козинка от остатков ВСУ. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли 650 военных, а также технику, включая РСЗО Vampire.

Конашенков добавил, что на купянском направлении ВС России за сутки 19 марта улучшили положение по переднему краю. За этот период ВСУ потеряли на купянском направлении до 85 военных.