Москва, 20 марта, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом на брифинге 20 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Эмиль Тимашев/ИЗВЕСТИЯ

«Улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение противнику в районах Синьковки, Кисловки, Ягодного и Тимковки в Харьковской области. В районе Терны в ДНР отражены две контратаки штурмовых групп 18-й бригады нацгвардии Украины», — заявил военный.

В ходе боестолкновений ВСУ потеряли до 85 военных, три автомобиля и артиллерийскую систему М777 американского производства.

Помимо этого российские военные также улучшили позиции на донецком, авдеевском и южнодонецком направлениях. Там ВСУ потеряли в боях до 420, 395 и 110 человек соответственно. Вместе с тем на херсонском направлении потери украинских войск составили до 65 военных и артиллерийская установка Paladin американского производства.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта расчёты гаубиц российской группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении. Расчёты гаубиц «Гиацинт-Б» получили координаты целей и незамедлительно огнём артиллерии уничтожили украинских военных и технику. В Минобороны подчеркнули, что расчёты ежедневно выполняют задачи по уничтожению украинских военных объектов, в том числе фортификаций, а также ведут контрбатарейную борьбу и бьют по подразделениям ВСУ.