Вашингтон, 20 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Киевские власти до второй половины 2024 года не смогут начать собственное производство артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров, нехватку которых на поле боя испытывают ВСУ. Об этом 20 марта написала американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

Aimee Dilger/Global Look Press

По информации издания, оборонные компании пытаются производить снаряды калибра 155 миллиметров для поставленных украинской армии Западом артиллерийских систем.

«Этих снарядов на фронте катастрофически не хватает, но… производство начнётся не раньше второй половины этого года», — говорится в публикации со ссылкой на чиновника государственного концерна «Укроборонпром».

Украинские чиновники заявили газете о том, что имеющейся в распоряжении Киева промышленности мешает увеличивать производство таких боеприпасов множество ограничений — от отсутствия необходимого объёма финансирования до нехватки достаточного количества пороха.

«Нашего государственного бюджета недостаточно», — заявил главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

При этом чиновник «Укроборонпрома» заявил газете, что украинская промышленность вскоре будет делать столько боеприпасов, сколько она найдёт для этого пороха.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта американский журнал Military Watch Magazine написал, что российская оборонная промышленность производит артиллерийские снаряды более чем на 250% быстрее, чем промышленность США и европейских членов НАТО. По мнению обозревателя издания, западные страны не в состоянии соперничать с оборонно-промышленным комплексом России по производственному потенциалу и это грозит пагубными последствиями для их господства.

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс 12 марта отметила в докладе, что Россия добивается успехов в украинском конфликте с конца 2023 года и ей играет на руку неопределённость в вопросе военной поддержки Киева со стороны Запада. Она также отметила, что сложившаяся на фронте ситуация идёт на пользу стратегическому преимуществу России, оборонная промышленность которой значительно наращивает производство дальнобойного ударного оружия, артиллерийских боеприпасов и других вооружений.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что поставки оружия на Украину Западом только затягивают конфликт и никак не влияют на ход спецоперации. Так, в декабре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.