Вашингтон, 14 марта, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Российские высокоточные планирующие авиабомбы наводят ужас на украинских военных. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine.

РИА Новости

«Россия нарастила преимущество в огневой мощи за счёт применения в огромных количествах новых высокоточных планирующих авиабомб. Украинские военные даже сравнивают их удары с открытием «врат ада», — говорится в статье.

Отмечается, что Россия производит артиллерийские снаряды более чем на 250% быстрее, чем США и европейские члены НАТО вместе взятые.

В публикации подчёркивается, что Запад не может тягаться с российским оборонно-промышленным комплексом по производственному потенциалу даже при объединении коллективных мощностей, что грозит пагубными последствиями для его военного господства.

Ранее американский портал Business Insider написал, что российские планирующие авиабомбы стали кошмаром для украинских военных. В статье отмечалось, что Россия продолжает наращивать производство планирующих авиабомб, а российские войска при этом активизировались на фоне неудач ВСУ.

Французский полковник Винсент Арбаретьер заявил, что украинские системы ПВО практически не видят российские планирующие авиабомбы, которые летят по военным целям. Он признал, что управляемая авиабомба малозаметна, её сложно увидеть. К тому же, пояснил полковник, авиабомбу трудно перехватить и нейтрализовать ещё и потому, что она учитывает наличие у противника средств радиоэлектронной борьбы.

Российские авиационные бомбы ничего не оставляют от укреплённых позиций ВСУ, написала газета The Washington Post. Боевики сетуют на разрушительную мощь таких снарядов. Кроме того, у ВС РФ в запасе огромное количество боеприпасов этого вида, поэтому они могут сбрасывать их по 100 раз в день.