Киев, 7 марта, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Главное управление разведки Украины сообщило 7 марта в своём Telegram-канале, что в её международный легион входят «добровольцы из более чем 50 стран мира».

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ГУР, среди наёмников опытные бойцы из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Южной Америки и Африки.

Наёмники участвовали в боях по обороне Киева, в Харькове, Николаевской области, а также в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Следственный комитет РФ проинформировал о том, что примерно 700 наёмников, воюющих в ВСУ, объявили в розыск. Ведомство уточнило, что обвинения заочно предъявили гражданам Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии по статье о наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

По данным издания The Washington Post, в ВСУ состоят более 20 тысяч иностранных наёмников более 50 национальностей. Упоминались США, Великобритания, Франция.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что в зоне спецоперации российские военные уничтожили более 5,8 тыс. иностранных наёмников: 1427 из Польши, 466 — из США и 344 — из Британии. Он отметил, что активно привлекаемых в ВСУ с начала спецоперации наёмники по большей части ликвидировали.