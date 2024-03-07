Разведка Украины заявила, что на неё работают наёмники из 50 стран
Разведка Украины заявила, что на неё работают наёмники из 50 стран, включая США
Киев, 7 марта, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Главное управление разведки Украины сообщило 7 марта в своём Telegram-канале, что в её международный легион входят «добровольцы из более чем 50 стран мира».
По данным ГУР, среди наёмников опытные бойцы из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Южной Америки и Африки.
Наёмники участвовали в боях по обороне Киева, в Харькове, Николаевской области, а также в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.
Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Следственный комитет РФ проинформировал о том, что примерно 700 наёмников, воюющих в ВСУ, объявили в розыск. Ведомство уточнило, что обвинения заочно предъявили гражданам Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии по статье о наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).
По данным издания The Washington Post, в ВСУ состоят более 20 тысяч иностранных наёмников более 50 национальностей. Упоминались США, Великобритания, Франция.
Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что в зоне спецоперации российские военные уничтожили более 5,8 тыс. иностранных наёмников: 1427 из Польши, 466 — из США и 344 — из Британии. Он отметил, что активно привлекаемых в ВСУ с начала спецоперации наёмники по большей части ликвидировали.