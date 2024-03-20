Брюссель, 20 марта, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Суд Евросоюза постановил исключить бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина из санкционного списка, следует из постановления.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Никита Мазепин

«Суд общей юрисдикции аннулирует акты о сохранении Никиты Мазепина в списках лиц, к которым применяются ограничительные меры», — говорится в документе.

Суд решил, что родственная связь с его отцом бизнесменом Дмитрием Мазепиным недостаточна для того, чтобы он остался в санкционных списках. Мазепин-старший ранее спонсировал команду сына Haas. Однако с марта 2022 года Никита Мазепин больше не является пилотом команды Haas. Таким образом, европейские санкции в отношении гонщика оказались основаны исключительно на семейных связях.

Мазепин попал под санкции в марте 2022 года. Причиной для включения гонщика в санкционный список стали его родственные связи с бизнесменом Дмитрием Мазепиным. В марте 2023 года гонщик опротестовал это решение в суде Евросоюза. Ему удалось доказать неправомерность действий ЕС. Суд тогда разрешил гонщику въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках «Формулы-1», но с условием, что Мазепин будет выступать под нейтральным флагом.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Европейский союз снял санкции с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также словацкого бизнесмена и главы местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. В «Официальном журнале Евросоюза» уточняется, что упоминания этих лиц удаляются из санкционных списков. В Европейской комиссии не стали комментировать это решение.