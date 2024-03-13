Брюссель, 13 марта, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Европейский союз снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза».

Владимир Астапкович/РИА Новости Аркадий Волож

Также санкции ЕС были сняты с вице-президента АФК «Система» Александра Мндоянца и президента европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека.

В документе сообщается, что «упоминания этих лиц удаляются» из санкционных списков, а «решение вступает в силу на следующий день после публикации».

Как передавало ИА Регнум, в июле 2022 года Волож покинул пост гендиректора группы «Яндекс» после того, как против него ввели санкции.

Тогда в пресс-службе компании сообщили, что ему на тот момент принадлежали 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N. V. Поскольку он не был контролирующим акционером, санкции не распространились на компанию.

30 декабря 2022 года Волож написал прощальное обращение к бывшим коллегам. В настоящее время он проживает в Израиле.