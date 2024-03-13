Брюссель, 13 марта, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Еврокомиссия не комментирует точные причины снятия санкций ЕС с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также словацкого бизнесмена и главы местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека.

Аркадий Воложа/РИА Новости Аркадий Воложа

Об этом 13 марта на брифинге в Брюсселе заявил пресс-секретарь главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано. По его словам, обычно решения о снятии санкций связаны с изменением поведения фигурантов санкционного списка.

«Такие решения принимаются странами ЕС в режиме конфиденциальности, поэтому я не могу говорить о мотивах и обоснованиях этого решения. Я могу только сказать об общей процедуре отмены санкций, что эти решения принимаются только единогласно», — сказал он.

Также представитель Борреля отметил, что такие решения принимаются, когда причин для санкций больше нет, когда люди изменили своё поведение и больше не участвуют в деятельности, за которую на них были наложены санкции.

Как передавало ИА Регнум, Европейский союз 13 марта снял санкции с Аркадия Воложа, Александра Мндоянца и Йозефа Гамбалека. В «Официальном журнале Евросоюза» уточняется, что упоминания этих лиц удаляются из санкционных списков, а решение вступает в силу на следующий день после публикации.

Ранее сообщалось, что Волож хоть и не сразу, но осудил проведение Россией специальной военной операции на Украине, а также планирует разорвать отношения с российским сегментом «Яндекса». В июле 2022 года он покинул пост гендиректора группы «Яндекс» после того, как против него ввели санкции.

По информации ЕС, Мндоянц являлся членом правления российского аналитического центра, консультирующего Кремль по вопросам внешней и оборонной политики.

Гамбалека обвиняли в подготовке байкеров к боям на Украине и в «распространении пророссийской пропаганды».