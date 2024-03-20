Брюссель, 20 марта, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Европа столкнулась с нехваткой мощностей военно-промышленного комплекса, европейское производство нужно перевести на военные рельсы и обеспечить оборонной отрасли приоритетный доступ к критически важному оборудованию и электроэнергии на фоне конфликта на Украине. Об этом Об этом в интервью газете Financial Times заявил директор совместного финско-норвежского оборонного концерна Nammo Мортен Брандтцег.

Patrick Pleul/Global Look Press

«Спрос на определенные товары со стороны оборонной промышленности — это спрос на военное производство», — заявил он.

Директор посетовал на то, что энергомощности отдали дата-центрам TikTok для хранения «видео с котиками». По его мнению, следует больше нарастить производство вооружений, поскольку идёт промышленная война за производственные мощности. Он отметил, что оборонно-промышленный комплекс в Европе сталкивается с проблемами доступа к важнейшему производственному оборудованию и электроэнергии. Иногда эта отрасль девятая в очереди на покупку такого оборудования, добавил гендиректор Nammo.

При этом, по мнению Брандтцега, Европе стоит рассмотреть возможность принятия закона наподобие Закона о военном производстве в США, который даёт полномочия заставлять компании отдавать приоритет государственным контрактам перед частными.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон призвал наращивать производство боеприпасов и в целом адаптировать оборонную промышленность стран ЕС к реалиям военного времени. В этой связи он выступал за увеличение объёмов кредитования компаний, выпускающих вооружение.

Президент России Владимир Путин в марте 2023 года отмечал, что поставки вооружения на Украину только приведут «к большей трагедии». В Кремле при том указали на то, что поставки западного оружия не повлияют на ход спецоперации, а только сделают жителям Украины больнее.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в марте 2024 года заявил, что Москва не увидела желания Запада прекращать конфликт на Украине.