В Северной Корее испытали новый тип стратегической крылатой ракеты
Пхеньян, 25 января, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа произвело впервые главное управление ракетостроения КНДР. Об этом 25 января сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Уточняется, что первый испытательный запуск крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3-31» («Огненная стрела-3-31») был проведён 24 января. Ракета ещё находится в разработке
«Запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакого отношения к ситуации в регионе», — указано в сообщении.
Кроме того, управление ракетостроения отмечает, что испытания являются частью непрерывного процесса «обновления систем вооружения» КНДР и находятся в рамках регулярной и обязательной деятельности Главного управления ракетостроения, а также подведомственных управлению НИИ национальной обороны.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Южной Кореи, КНДР осуществила запуск нескольких стратегических крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Детали запуска анализируются разведкой США и Южной Кореи.
Северная Корея 19 января испытала в акватории Корейского Восточного моря подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23» в знак протеста против провокационных военных учений Вашингтона, Токио и Сеула.