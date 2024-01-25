Пхеньян, 25 января, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа произвело впервые главное управление ракетостроения КНДР. Об этом 25 января сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Cnbc.com Ракетные испытания в КНДР

Уточняется, что первый испытательный запуск крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3-31» («Огненная стрела-3-31») был проведён 24 января. Ракета ещё находится в разработке

«Запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакого отношения к ситуации в регионе», — указано в сообщении.

Кроме того, управление ракетостроения отмечает, что испытания являются частью непрерывного процесса «обновления систем вооружения» КНДР и находятся в рамках регулярной и обязательной деятельности Главного управления ракетостроения, а также подведомственных управлению НИИ национальной обороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Южной Кореи, КНДР осуществила запуск нескольких стратегических крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Детали запуска анализируются разведкой США и Южной Кореи.

Северная Корея 19 января испытала в акватории Корейского Восточного моря подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23» в знак протеста против провокационных военных учений Вашингтона, Токио и Сеула.