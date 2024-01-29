Пхеньян, 29 января, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Успешное испытание крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31» провела Северная Корея, осуществив их запуск с подводной лодки. Об этом 29 января сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Уточняется, что крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд (около двух часов) и точно поразили условные цели. За запуском наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имел отношения к ситуации в регионе. Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатом испытаний», — указано в сообщении ЦТАК.

Других подробностей о запуске крылатых ракет не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что северокорейские военные 28 января запустили несколько крылатых ракет в сторону Японского моря. Старт ракет произошёл примерно в 08:00 (02:00 мск). Пуск состоялся с моря вблизи северокорейского Синпхо в провинции Хамгён-Намдо.

В Южной Корее 24 января зафиксировали запуск со стороны КНДР нескольких крылатых ракет. Позднее в Северной Корее уточнили, что осуществили испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3-31» («Огненная стрела-3-31»). Маневры Пхеньяна стали частью непрерывного процесса «обновления систем вооружения» КНДР.