Рамштайн-Мизенбах, Германия, 20 марта, 2024, 09:19 — ИА Регнум. В настоящее время для украинской армии в зоне боевых действий сложилась опасная ситуация, и потому Вашингтону необходимо оказывать помощь Киеву. Об этом 19 марта заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи союзников Украины на базе Рамштайн в Германии, его слова процитировало агентство Reuters.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

«Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой», — сказал он.

По словам Остина, после проведённой встречи он полон решимости продолжать оказывать помощь Киеву в сфере безопасности и поставлять боеприпасы от США.

«И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки», — добавил Остин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 марта Конгресс США смог достичь окончательных договорённостей с Белым домом по бюджету страны до конца финансового года. По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, Конгресс и действующая администрация США договорились об ассигнованиях по линии министерства внутренней безопасности.

Президент США Джо Байден 7 марта в обращении к Конгрессу призвал принять законопроект о помощи Украине. Палата представителей Конгресса в январе и феврале так и не смогла договориться по этому вопросу.

Белый дом 11 марта опубликовал проект бюджета США на 2025 финансовый год, в котором фигурирует прежняя сумма на поддержку Киева (61,4 млрд долларов). Представители Республиканской партии США в ответ обвинили Байдена в стремлении к безрассудным тратам бюджета и заявили, что в таком виде проект согласован не будет.