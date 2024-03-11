Вашингтон, 11 марта, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Республиканцы заявили, что не примут бюджетный запрос президента США Джо Байдена в текущем виде, и обвинили его в стремлении к «безрассудным тратам», передаёт ТАСС.

Leigh Vogel — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

«Стоимость предлагаемого президентом Байденом бюджета является ещё одним ярким напоминанием ненасытного аппетита действующей администрации к безрассудным расходам и безразличия демократов к финансовой ответственности. Бюджет Байдена не просто ошибочен, это план по ускорению упадка Америки», — говорится в заявлении спикера Палаты представителей Майка Джонсона, лидера республиканского большинства в нижней палате Стивена Скалиса и других законодателей.

Республиканцы также отметили, что примут меры для возвращения США на путь «финансового благоразумия».

Как передавало ИА Регнум, 11 марта стало известно, что Байден запросил у Конгресса почти 7,3 трлн долларов расходов на все цели в 2025 финансовом году, что примерно на 300 млрд долларов больше, чем 2024 году. Так, администрация США намерена увеличить военные расходы до почти 850 млрд долларов. По сравнению с 2023 финансовым годом эти отчисления предполагается увеличить на 4,1%.

4 марта сообщалось, что демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли соглашения о бюджете для федерального правительства до конца 2024 финансового года. В 1050-страничном законопроекте речь идёт о поддержке американских семей, рабочих и национальной обороны. При этом документ предполагает сокращение финансирования агентства по охране окружающей среды — на 10%, Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия на 7% и ФБР — на 6%.