Красногорск, 24 марта, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Более 90 куб. метров завалов разобрали за день спасатели в пострадавшем при пожаре здании «Крокус Сити Холла». Об этом 23 марта сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что для разбора завалов на месте происшествия задействовали аэромобильные группировки центра «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России. В состав группировок входили робототехнические комплексы и кинологические расчёты.

Отмечается, что на горячую линию ведомства уже поступило около 1 300 обращений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что к зданию «Крокуса» прибыла тяжёлая техника для расчистки завалов. С её помощью спасатели начали разбор внешних стен здания.

Разбор завалов внутри здания приостановлен до утра в связи с недостаточным освещением. Тяжёлая техника внутри здания работать не может, специалисты разбирают завалы вручную, существует риск обрушения конструкций.

Вечером 22 марта вооружённые люди ворвались в здание «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт российской группы «Пикник». Боевики открыли огонь по посетителям.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». По информации СК РФ, число погибших в теракте возросло до 133 человек.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Президент пообещал, что семьям погибших и пострадавших при теракте окажут помощь.