Мелитополь, 20 марта, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужен французский военный контингент для проведения репрессий и подавления протестных настроений на Украине. Такое мнение 19 марта высказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Рогова, Киеву нужны иностранные военнослужащие для того, чтобы удержать существующий украинский режим «на штыках».

Глава движения отметил, что, с учётом отмены выборов президента на Украине, к маю уже никто, даже в западных странах, не сможет оспорить нелегитимность пребывания Зеленского на его посту.

«В мае истекают все сроки, по которым Зеленский может занимать президентское кресло. С мая он будет нелегитимен. Поэтому Зеленский готовится к противостоянию на подконтрольной ему территории, и здесь ему нужен французский контингент для подавления протестных настроений и бунтов», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что армия страны готовится к участию в «самых жёстких» военных конфликтах. Таким образом он прокомментировал заявления президента Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину.

Французский лидер с конца февраля неоднократно заявлял, что не исключает возможности отправки войск альянса в зону украинского конфликта на фоне военных неудач ВСУ. Макрон отмечал, что Париж сделает всё возможное, чтобы не допустить победы Москвы в конфликте с Киевом.

Израильская газета The Jerusalem Post 18 марта написала, что лидеры стран ЕС могли в узком кругу обсуждать возможность отправки войск на Украину на фоне грозящего украинским войскам поражения в зоне СВО. При этом издание Business Insider 19 марта отметило, что западные военные не способны вести такие сложные боестолкновения, какие сейчас ведутся на украинской территории.

Президент России Владимир Путин 29 февраля заявил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства таким образом прокомментировал прозвучавшие на Западе призывы отправить войска НАТО в зону конфликта на Украине.