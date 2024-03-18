Тель-Авив, Израиль, 18 марта, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Предложение отправить военных из стран Запада на Украину могли обсуждать «в узком кругу» на фоне грозящего поражения украинской армии в зоне спецоперации европейские лидеры. Об этом со ссылкой на свои источники написала израильская газета The Jerusalem Post.

U. S. Army Europe Солдаты НАТО

«Тема отправки войск в помощь Украине действительно могла обсуждаться среди европейских лидеров, хоть и в узком кругу, в секрете, с учётом растущей вероятности поражения или краха ВСУ и его последствия для европейской нацбезопасности», — цитирует издание инсайдера.

По мнению издания, заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ввода войск на Украину может быть преднамеренной утечкой информации, чтобы «прощупать пульс» или усилить давление на Белый дом для того, чтобы ускорить выделение помощи Украине из опасения втянуть своих евросоюзников в прямую конфронтацию с Россией.

«Слова Макрона являются серьёзным политическим событием, которое поставило его в сложное положение», — заключил автор.

Как сообщало ИА Регнум, призывы Эммануэля Макрона отправить войска Запада на помощь Украине «контрпродуктивны и играют на руку России». Такое мнение высказал в эфире телеканала Europe 1 глава фракции партии «Непокорившаяся Франция» в парламенте республики Мануэль Бомпар.

По словам парламентария, если есть кто-то, кто оказал российскому лидеру Владимиру Путину огромную услугу, так это его французский коллега.

В конце февраля Макрон утверждал, что Франция приложит все усилия для недопущения победы Москвы в конфликте с Киевом. Он отметил, что на саммите в Париже лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных стран ЕС и НАТО на Украину.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Путин открыто посмеялся над украинским и французским коллегами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Речь идёт об ответе Путина на вопрос о переговорах по Украине. Глава государства подчеркнул, что переговорные процессы должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на «хотелках после применения психотропных средств».