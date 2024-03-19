Вашингтон, 19 марта, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Военные из западных стран не способны вести такие сложные бои, какие сейчас идут в зоне конфликта на Украине. Об этом 19 марта написало издание Business Insider со ссылкой на подполковника американской армии в отставке Алекса Вершинина.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Западные военные не готовы к такого рода боям, и, вероятно, им придётся изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения», — заявил офицер.

По словам Вершинина, войска стран — участниц НАТО предпочитают короткие и маневренные столкновения, стараясь избегать затяжных конфликтов.

Западным войскам при этом угрожают потенциальные кадровые проблемы, потому что армии альянса предпочитают профессиональный и опытный младший командный состав, который будет сложно заменить при его выбывании с поля боя, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 февраля заявил, комментируя прозвучавшие на Западе предложения отправить военных НАТО на Украину, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства отметил, что у российских военных есть оружие, которое может поражать цели на территории этих стран.

При этом президент подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Путин уточнял, что у российской стороны и альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу.

В середине декабря 2023 года он заявил, что желание стран — участниц НАТО приблизиться к российским границам привело к украинскому конфликту.