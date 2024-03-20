Каракас, 20 марта, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Страны НАТО и коллективного Запада, а также киевский режим потерпели поражение на президентских выборах в России, заявил член правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV), глава комиссии по экономике и финансам венесуэльского парламента Хесус Фариа.

Иван Шилов ИА Регнум Россия и Запад

«На этих выборах потерпели поражение террористические силы Организации Североатлантического договора НАТО, неонацистский режим Украины, который всеми силами пытался торпедировать избирательный процесс, и коллективный Запад, которые посредством санкций, военной агрессии и всех видов политики и стратегии пытались нанести удар по Российской Федерации», — сказал депутат, которого цитирует «РИА Новости».

Парламентарий отметил, что победа Владимира Путина на выборах демонстрирует усиление правительства России и всей российской политической системы. Он подчеркнул, что выборы проводились на фоне кампании Запада по очернению РФ.

Фариа также указал, что Путин победил в условиях исторического упадка США и заката гегемонии Вашингтона. По мнению депутата, итоги выборов в РФ будут иметь геополитические последствия с учетом роли России на глобальном уровне.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин одержал победу на выборах президента России, набрав 87,28% голосов. По данным ЦИК, за него проголосовали около 76 млн граждан России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что итоговые результаты Путина уникальны и демонстрируют высочайший уровень поддержки кандидата среди населения.

Выборы президента впервые проводились в трёхдневном формате с 15 по 17 марта. Явка на голосовании составила 77,44%, что стало рекордом. Владимир Путин заявил, что высокая явка на выборах связана с драматическими событиями, которые сейчас переживает Россия.