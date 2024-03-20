Москва, 20 марта, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Температура на планете держится на рекордном уровне девять месяцев подряд, превышая климатическую норму на 1,5 градуса. Об этом 19 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

Василий Иванов ИА REGNUM Погода в Москве продолжает радовать

Как уточнил метеоролог, февраль стал девятым месяцем подряд с рекордно повышенной температурой воздуха. По словам специалиста, начиная с июля 2023 года, глобальная температура на Земле превышает норму на 1,5 градуса, что очень много.

Вильфанд пояснил, что подобное превышение температурной нормы на планете наблюдается впервые в истории. При этом отметил, что сравнивать погоду в регионе проживания с глобальными изменениями не нужно.

«Зима на Северном полушарии была самая теплая за весь период наблюдений, но жители европейской России это не почувствовали, потому что для Москвы, в частности, средняя температура была ниже нормы», — разъяснил Вильфанд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, природное явление Эль-Ниньо, которое могло спровоцировать в 2024 году аномально жаркое лето, начнёт прекращать своё действие с апреля.

Во второй половине текущего года с вероятностью более 60% начнётся Ла-Нинья, холодный аналог Эль-Ниньо. В этом случае температура на планете будет ниже нормы.

Действие Эль-Ниньо заметили летом 2023 года. Национальные центры экологического прогнозирования США в июле сообщили, что средняя температура на планете побила рекорды, известные за всю историю метеонаблюдений.