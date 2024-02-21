Москва, 21 февраля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Природное явление Эль-Ниньо, которое могло спровоцировать в 2024 году аномально жаркое лето, начнёт прекращать своё действие с апреля, сообщил 21 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции, посвящённой вопросам погоды.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«То есть температура воды на востоке Тихого океана начнёт понижаться до нормы. Прогнозируется нейтральная фаза», — сказал он.

Вильфанд добавил, что во второй половине этого года с вероятностью более 60% начнётся Ла-Нинья, холодный аналог Эль-Ниньо. В этом случае температура на планете будет ниже нормы.

20 февраля «Известия» сообщили о прогнозе метеорологов, что предстоящее лето в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений. По их ожиданиям, в июне температура может превысить нормативные показатели на 7°С.

Действие Эль-Ниньо заметили летом 2023 года. Национальные центры экологического прогнозирования США в июле сообщили, что средняя температура на планете побила рекорды, известные за всю историю метеонаблюдений.

Европейская служба мониторинга Copernicus в ноябре сообщила, что средняя температура поверхности в октябре составила 15,3°С, что на 0,4°С больше рекорда, установленного в 2019 году. Температура поверхности Атлантического океана составила 20,79°С, что также стало рекордом.