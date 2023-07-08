Вашингтон, 8 июля, 2023, 06:48 — ИА Регнум. На Земле обновились рекордные показатели средней температуры за всю историю метеонаблюдений. Соответствующие данные 7 июля опубликованы национальными центрами экологического прогнозирования США.

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Так, в понедельник, 3 июля, синоптики зафиксировали на Земле рекордно высокую температуру, которая впервые превысила 17 градусов Цельсия. Во вторник, 4 июля, средняя температура составила 17,18 градуса Цельсия, 5 июля показатели не изменились.

В четверг, 6 июля, зафиксировали среднюю температуру на Земле на уровне 17,23 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд на планете в 16,92 градуса Цельсия был установлен в августе 2016 года.

Эксперты в качестве основной причины рекордных температур рассматривают феномен, известный как Эль-Ниньо. Данное природное явление происходит в среднем каждые два-семь лет с продолжительностью от девяти до 12 месяцев. Связано оно с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной тропических частях Тихого океана.

Как сообщало ИА Регнум, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, зафиксированный 6 июля рекорд среднемировой температуры, вызванный глобальным потеплением, не является последним, новые рекорды могут быть уже этим летом. Он уточнил, что рост температуры связан с глобальным потеплением, которое вызвано антропогенными выбросами парниковых газов. Ещё одной причиной, по которой температурный рекорд 6 июля может быть побит уже этим летом, является так называемый «эффект el niño» («мальчик» по-испански), отметил метеоролог.

Кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв, главный научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» считает, что из-за рекордных темпов потепления на Земле существуют риски затопления ряда территорий, и это не только островные государства, но и даже Санкт-Петербург. В России скорость глобального потепления выше примерно в 2,5 раза в сравнении со средней на планете, добавил климатолог.