Москва, 20 февраля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Лето нынешнего года в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Такие прогнозы сделали метеорологи, сообщил телеканал «Известия».

Константин Кокошкин/ИЗВЕСТИЯ

Ожидается, что уже в июне температура превысит норму на 7 °С. При этом в Москве, Твери, Калуге и Калининграде столбики термометров могут подняться до отметки +35 °С.

Также синоптики спрогнозировали температурные рекорды на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, в Сибири и регионах Поволжья.

Телеканал сообщил, что влияние на климат окажет тепловое явление Эль-Ниньо. По данным метеорологов, погодные аномалии будут наблюдать по всему миру.

Как сообщало ИА Регнум, генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае в ноябре 2023 года сообщил, что человечество переживает климатический коллапс.

Он назвал 2023 год самым жарким за всю историю человечества. В этом году на людей во всём мире обрушивались пожары, наводнения и палящие температуры. Данные по состоянию на конец октября показали, что температура в 2023 году выросла примерно на 1,4 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

По оценкам метеорологов, в августе была самая высокая глобальная среднемесячная температура поверхности моря за все месяцы — 20,98 °C. Температура превысила рекорд, который зафиксировали в марте 2016 года.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, лето в 2023 году стало самым жарким за всё время наблюдений за погодой.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, заявили, что наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений и побить рекорд 2023 года. Специалисты пояснили, что на повышение температуры в текущем году будет влиять природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Согласно предварительным оценкам, в нынешнем году средняя температура на планете возрастёт на 1,3–1,6 градуса.