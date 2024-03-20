Вашингтон, 20 марта, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Россия не принимает во внимание ангажированные оценки недружественных стран, в том числе Соединённых Штатов Америки, относительно итогов прошедших президентских выборов, заявил 19 марта посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Нас абсолютно не волнуют ангажированные оценки, идущие из недружественных стран. Тем более что «уколы» сопровождаются потоком преднамеренной лжи и менторскими нотациями», — приводит слова Антонова Telegram-канал российского диппредставительства.

Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего о «недемократичности» состоявшихся в РФ президентских выборов, дипломат напомнил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран и никого не учит, как организовывать электоральный процесс.

Также Антонов подчеркнул, что выборы президента России прошли в строгом соответствии с российским законодательством, а результат народного волеизъявления показал полную поддержку избирателями политики Владимира Путина. Кроме того, за процессом следили наблюдатели и эксперты из 129 иностранных государств, в том числе из США.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России в 2024 году впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. По данным Центральной избирательной комиссии, при рекордной явке в 77,44% в поддержку Путина свои голоса отдали порядка 76 миллионов избирателей. Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, результаты выборов являются уникальными, они отражают высочайший уровень поддержки кандидата среди россиян.