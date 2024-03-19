Белгород, 20 марта, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Власти Белгородской области не могут эвакуировать семерых жителей Козинки из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), ещё 20 жителей отказываются покидать свои дома. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Продолжаем вывозить жителей округа через подомовой обход в безопасные места в первую очередь в Старый Оскол. Есть сложная ситуация в селе Козинки. Там семь человек готовы к выезду в безопасные места, но к ним затруднён подъезд, потому что идёт постоянный обстрел», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Также он отметил, что на данный момент жители Козинки находятся в собственных укрытиях. При этом, по его словам, ещё 20 человек отказываются покидать свои дома.

В понедельник Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России» заявил, что в другие регионы России вывезут около девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района. Он подчеркнул, что такое решение принято в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 марта российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией Белгорода и Белгородского района 11 воздушных целей. По данным Министерства обороны России, было сбито десять реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire и одна ракета комплекса «Точка-У».