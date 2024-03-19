Белгород, 20 марта, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области 11 воздушных целей. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«В Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ осколками незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории предприятия», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Также повреждения получили теплица коммерческого предприятия, кровля одного частного домовладения и два автомобиля в посёлке Разумное. По предварительным данным, пострадавших нет.

В 22:09 в Белгороде и Белгородском районе объявили о режиме ракетной опасности. Российские средства противовоздушной обороны сбили 11 воздушных целей на подлёте к городу. В 23:27 Гладков сообщил об отмене режима ракетной опасности.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 марта российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. По данным Министерства обороны, дежурные средства ПВО уничтожили десять реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire и одну ракету комплекса «Точка-У».