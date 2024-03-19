Берлин, 19 марта, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла 19 марта призвал власти ФРГ отремонтировать и ввести в эксплуатацию повреждённый газопровод «Северный поток». Он заявил, что газовую инфраструктуру необходимо использовать на благо немецкой промышленности.

Gazprom.ru

«Некоторые фирмы переносят производство. Было бы правильно отремонтировать «Северный поток» и ввести его в эксплуатацию», — подчеркнул Хрупалла на пресс-конференции в Берлине.

Он отметил, что множество местных компаний не могут платить за энергию из-за актуальных высоких цен.

Как сообщало ИА Регнум, нитки «Северных потоков» подорвали в сентябре 2022 года. Началось расследование, но к нему не допустили Россию. Американский журналист Сеймур Херш написал о причастности США к подрыву и заявил, что приказ о минировании отдал лично американский лидер Джо Байден. В свою очередь бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что за подрывом стоит Украина.

Швеция 7 февраля объявила о прекращении расследования подрыва в связи с отсутствием подозреваемых, отметив, что среди подданных страны нет причастных к преступлению, но СМИ предположили, что решение связано с невозможностью установить вероятных преступников. В Германии заявили о продолжении расследования, несмотря на решение шведской стороны.

По мнению президента России Владимира Путина, больше всех в ликвидации газопроводов заинтересованы США как поставщик энергоносителей в Европу. Виновников выявят, «шила в мешке не утаишь», добавил он.

Позднее, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Путин заявил, что теракт организовало ЦРУ. Когда журналист спросил, почему ФРГ терпит убытки, но отмалчивается, глава государства ответил, что нынешнее руководство страны заботится не о своих национальных интересах, а о соблюдении интересов «коллективного Запада».