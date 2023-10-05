Москва, 5 октября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Больше всех заинтересованы в уничтожении «Северных потоках» были американцы — американский поставщик энергоносителей в Европу, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом российский лидер выразил уверенность в том, что виновники подрыва газопроводов будут выявлены: «шила в мешке не утаишь». Президент указал, что организаторы и исполнители теракта должны быть привлечены к ответственности.

«Заинтересован [в теракте на обеих ветках «Северного потока»] американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились. А чьими руками — это не имеет никакого значения», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что инцидент на «Северном потоке» и на «Северном потоке — 2» является актом международного терроризма.

При этом, отвечая на вопрос о вероятности возобновления поставок газа в Германию по «Северному потоку», Путин указал, что сохраняется одна ветка «Северного потока-2». Она не повреждена и по ней можно поставлять 27,5 млрд кубических метров газа в Европу. Это будет зависеть от правительства ФРГ.

«Больше ничего не надо. Вот сегодня решение — завтра вентиль мы поворачиваем, и всё — газ пошел. Но они же этого не делают. Потому что, как у нас говорят, вашингтонский обком не разрешает. В ущерб собственным своим интересам», — заключил президент.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти Дании, Швеции, Германией начали «расследование», но не допустили до него Россию. Журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование, в котором заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастны США.