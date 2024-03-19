Москва, 19 марта, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева приговорили к четырём годам лишения свободы условно за мошенничество. Об этом стало известно 19 марта.

ТАСС/Сергей Карпухин

«Признать виновным Зуева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года», — прозвучал приговор в зале Никулинского суда Москвы.

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Изначально сторона обвинения просила приговорить Зуева к 6,5 года лишения свободы. Суд также приговорил бывшую замглавы Минпросвещения Марину Ракову, проходящую с Зуевым по одному делу, к пяти годам лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, дело Раковой и Зуева возобновили 5 марта. По версии следствия, она, находясь в должности замминистра просвещения, в период с февраля 2018 по май 2019 года обеспечила фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения на должности научных сотрудников в РАНХиГС. Ракову задержали в октябре 2021 года, после этого задержали Зуева. В 2023 году они признали свою вину, как и большинство других фигурантов дела.