Москва, 25 января, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Сотрудники МВД России завершили расследование дела против бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой и передали его в прокуратуру. Об этом 25 января сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ.

Щербак Александр/Александр Щербак/ТАСС Марина Ракова

В министерстве отметили, что, кроме Раковой, по делу проходят ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» Сергей Зуев, бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак, Максим Инкин и ряд других лиц.

«Они обвиняются в совершении пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2022 года Ракова признала вину и заявила о готовности возместить ущерб. Она, её гражданский муж Артур Стеценко и Зуев находятся под арестом. По материалам дела, они якобы причастны к хищению на сумму более 50 млн рублей. Кроме того, Ракову обвиняют в фиктивном устройстве на работу 12 сотрудников Минпросвещения.