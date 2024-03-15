Белгород, 15 марта, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Гражданку России задержали в Белгородской области при подготовке к диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта по заданию украинских спецслужб, сообщила 15 марта пресс-служба УФСБ.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданки России, задержанной с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта», — сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

В ФСБ уточнили, что она по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского агента, который запускал беспилотники вблизи военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Он осуществлял сборку и запуск дронов для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны РФ.

По версии следствия, до этого мужчина инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций.