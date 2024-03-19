Москва, 19 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах главы государства. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Александр Демьянчук

Уточняется, что телефонный разговор лидеров России и Туркмении состоялся по инициативе туркменской стороны.

«Президент Туркменистана тепло поздравил Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах, подтвердившей высокий уровень поддержки в обществе политического курса российского руководства, пожелал новых успехов на высшем государственном посту», — говорится в сообщении.

Президент России поблагодарил коллегу из Туркмении за поздравления и добрые пожелания, попросив передать привет национальному лидеру, председателю Народного совета страны Гурбангулы Бердымухамедову.

Лидеры России и Туркмении также обсудили некоторые актуальные темы двусторонней повестки и подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнёрства двух стран в духе взаимного доверия и уважения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Путина с победой на президентских выборах России. Он также заявил, что надеется на развитие диалога двух стран по всем представляющим взаимный интерес направлениям.

Также Путина ранее с победой на выборах поздравили лидеры ещё ряда стран. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Ирана Эбрахим Раиси направили поздравительные телеграммы. А президент Белоруссии Александр Лукашенко, главы Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон поздравили Путина с победой на выборах по телефону.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах главы государства. Он отметил, что уверен в том, что Россия под руководством Путина сумеет достичь ещё больших успехов в развитии и строительстве государства.

Выборы президента России впервые проходили в трёхдневном формате в период с 15 по 17 марта.

По результатам обработки 100% протоколов УИК Путин одержал победу с результатом 87,28%. При этом, по данным ЦИК, Путин набрал подавляющее количество голосов среди имеющих право голоса на выборах. При рекордной явке в 77,44% за Путина проголосовали порядка 76 млн избирателей.

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, итоговые результаты Путина на выборах являются уникальными и отражают высочайший уровень поддержки кандидата россиянами.