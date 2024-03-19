Москва, 19 марта, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили на купянском направлении одну БМП, две гаубицы М777 и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire украинской армии. Об этом 19 марта рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кадр из видео РСЗО Vampire

По словам Конашенкова, за сутки российские военные группировки войск «Запад» нанесли удары по позициям ВСУ и улучшили положение по переднему краю.

«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта военный эксперт Андрей Марочко написал, что армия России не позволила ВСУ заминировать местность у села Стельмаховка на купянском направлении. По его словам, подвозивший мины автомобиль уничтожили барражирующим боеприпасом, а группу военных рассеяли огнём из миномётов.

Конашенков 18 марта рассказал, что российские военные за сутки уничтожили на купянском направлении артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-30 и РСЗО «Град» ВСУ. Украинская армия также за это время лишилась до 60 бойцов.