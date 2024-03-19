Сватово, ЛНР, 19 марта, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Российские военные не дали украинским подразделениям заминировать местность в районе села Стельмаховка в ЛНР, сообщил 19 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Эмиль Тамашев/ИЗВЕСТИЯ

Группа украинских военных в районе Стельмаховки в пасмурную погоду пыталась заминировать местность. С передовых позиций боеприпасы подвозили на гражданских автомобилях.

«Барражирующим боеприпасом ВС РФ уничтожен один автомобиль, а миномётным огнем минёры были рассеяны», — сообщил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, командир разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 с позывным Самара рассказал, как российские военные нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении. Вертолётчики использовали для нанесения ударов неуправляемые авиационные ракеты.

Минобороны РФ 19 марта сообщило, что к югу от города Артёмовска в ДНР в районе села Андреевка российские военные уничтожили украинский дрон класса «Баба-яга», используя 23-мм зенитную установку Зу-23-2.