Москва, 18 марта, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Подразделения Западной группировки войск Вооружённых сил России за прошедшие сутки уничтожили на купянском направлении артиллерийскую систему М777 американского производства, гаубицу Д-30 и реактивную систему залпового огня «Град» украинской армии. Об этом 18 марта на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников / РИА Новости

Кроме того, Вооружённые силы Украины потеряли до 60 военных.

«Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град», ― доложил военный.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 13 марта подразделений Западной группировки войск Вооружённых сил России улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Потери ВСУ составили до 30 военных, танк, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также САУ «Гвоздика».

Бомбардировщики Су-34 18 марта уничтожили на южнодонецком направлении командный пункт и личный состав ВСУ ударами авиабомб ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции, которые делают эти боеприпасы управляемыми и высокоточными.

В тот же день расчёты российских реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожили автоколонну украинской армии, подвозившую боеприпасы и продовольствие северо-западнее Авдеевки.