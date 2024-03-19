Москва, 19 марта, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Украинская армия в зоне спецоперации за сутки потеряла 130 военных на южнодонецком направлении, сообщил 19 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные на этом направлении нанесли удар по ВСУ и отразили две контратаки штурмовых групп в районе села Старомайорское в ДНР.

«Потери противника составили: до 130 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил об освобождении села Орловка в ДНР на авдеевском направлении. Российские военные отразили в течение суток шесть контратак ВСУ в районах сёл Первомайское, Тоненькое и Бердычи. ВСУ потеряли за сутки на этом направлении 125 военных.

На купянском направлении ВС России уничтожили за сутки боевую машину РСЗО Vampire, две гаубицы М777 и одну БМП украинских войск. ВСУ потеряли на этом направлении за сутки 30 военных.