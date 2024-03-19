Москва, 19 марта, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Российский военный Джабраил Насыров в зоне спецоперации обеспечил связь батальона при передислокации, не допустив потерь. За мужество и профессионализм его наградили медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть II степени», сообщили 19 марта в Министерстве обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Насыров с красным дипломом окончил Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций и в зоне СВО успешно применил полученные знания. В районе посёлка Таволжанка он спас жизни своим товарищам. Военный рассказал, что батальон попал под обстрел.

«Сразу же развернул комплект, который у меня был, и в итоге удалось выйти на наших. С помощью которых мы запросили поддержку и в итоге подавили противника. Поэтому удалось избежать с нашей стороны жертв», — рассказал Насыров.

Он добавил, что российские связисты в зоне СВО используют различные радиостанции. Спутниковую связь стараются обеспечить для всех подразделений. Это объясняется тем, что радиосвязь имеет ограниченный радиус действия, к тому же могут быть помехи.

«По спутнику тоже, но возможность есть перенастроиться на другой борт, например. То есть другое направление выбрать и частотный диапазон другой», — рассказал Насыров.

Как сообщало ИА Регнум, военкор Евгений Поддубный опубликовал материал о том, как российский военный одной гранатой поразил диверсантов под Белгородской областью. Боец подошёл к вражескому окопу, бросил гранату и убежал к своим. Об этом стало известно благодаря тому, что фрагмент боя попал в кадр разведывательного беспилотника.

За уничтожение колонны ВСУ и грамотное выполнение боевых задач звание Героя России присвоили старшему лейтенанту из Тывы Чалыму Чулдум-оолу. Подвиг российский военнослужащий совершил в середине декабря прошлого года. Обнаружив колонну из пяти автомобилей ВСУ, он уничтожил два из них выстрелами из гранатомёта, а затем, грамотно организовав действия сослуживцев, разбил украинский отряд.