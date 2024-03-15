Белгород, 15 марта, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Военнослужащий Вооружённых сил России (ВС РФ) в одиночку отправился к окопу боевиков украинской разведки на границе под Белгородской областью и одной гранатой поразил диверсантов. Видео происходящего опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Алексей Майшев/РИА Новости

На кадрах видно, как российский боец во весть рост, не сгибаясь и прижимаясь к земле, практически вплотную подошёл к окопу диверсантов и забросил туда гранату.

«Внаглую подошёл во весь рост и кинул туда», — прокомментировал происходящее голос за кадром.

После взрыва, пока украинские боевики были в панике и всё вокруг заволокло дымом, российский боец успел скрыться.

«Остался жив!» — сообщил в описании к видео военкор Поддубный.

Также он написал в посте к этому видео, что после удара гранаты российского бойца в окопе противника появились убитые и раненые, что позволило уничтожить группу полностью.

Кроме того, Поддубный отметил, что эта группа украинских диверсантов участвовала в попытке прорыва российских позиций на границе Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее за уничтожение колонны Вооружённых сил Украины (ВСУ) звание Героя России присвоили старшему лейтенанту из Тывы Чалыму Чулдум-оолу.

Подвиг Чулдум-оол совершил в середине декабря 2023 года. Он одним из первых обнаружил колонну из пяти автомобилей украинской армии и выстрелами из гранатомёта уничтожил две машины. Затем старший лейтенант грамотно организовал действия сослуживцев и разбил отряд противника. Он лично из стрелкового оружия уничтожил около десяти военнослужащих ВСУ.

В феврале стало известно о ещё одном подвиге бойцов ВС РФ. Рядовой Илимдар Сеитхалилов эвакуировал с поля боя на автомобиле около 100 раненых солдат всего в течение 10 дней, сообщило Минобороны России. Военнослужащий всё это время практически не спал и не отдыхал.

Сеитхалилов также обеспечивал ротацию штурмовых групп и подвоз боеприпасов к позициям российских войск в зоне боевого соприкосновения. Благодаря его работе подразделения ВС РФ оперативно получили несколько тонн снарядов.

В ходе управления транспортным средством рядовому неоднократно удавалось уворачиваться от ударов беспилотников ВСУ и скрывать машину от артиллерийских обстрелов. Отмечается, что этому способствовали высокий профессионализм Сеитхалилова как водителя и хорошее знание рельефа местности.