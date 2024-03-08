Кызыл, 8 марта, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Старшему лейтенанту из Тывы Чалыму Чулдум-оолу присвоили звание Героя России. К награде военного представили за уничтожения колонны Вооружённых сил Украины и грамотное выполнения боевых задач. Об этом 8 марта сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

«У Тывы ещё один герой! Старший лейтенант Чалым Сюндюпович Чулдум-оол из 55-й гвардейской бригады. Спасибо верховному главнокомандующему за решение», ― написал Ховалыг в Telegram-канале.

Подвиг, за который старшего лейтенанта удостоили высоко звания, Чулдум-оол совершил в середине декабря 2023 года. Он одним из первых обнаружил колонну из пяти автомобилей украинской армии и выстрелами из гранатомёта уничтожил две машины. Потом офицер грамотно организовал действия сослуживцев и разбил отряд противника. Он лично из стрелкового оружия уничтожил около десяти военнослужащих ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля начальник штаба группировки войск «Центр» Вооружённых сил России Денис Лямин вручил ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия бойцам, участвовавшим в освобождении Авдеевки (ДНР).

В Минобороны 4 марта рассказали о подвиге лётчика истребителя Су-35 ВКС России, капитана Алексея Ведящева. Во время выполнения боевого задания он спас сослуживца, предупредив его о летящей ракете. За этот подвиг, а также за несколько выигранных воздушных боёв и ряд других действий в зоне спецоперации Ведящева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу 22 февраля вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.