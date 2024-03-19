Белгород, 19 марта, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Над Белгородской области утром 19 марта сбили ещё один украинский дрон самолётного типа, сообщили в Министерстве обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

Новую попытку атаковать регион дроном ВСУ осуществили в 8:45 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны России.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны информировало о сбитом дроне ВСУ в Белгородской области в ночь на 19 марта. Ещё один украинский дрон перехватили в Воронежской области.

Губернатор Вячеслав Гладков вечером накануне, 18 марта, сообщил об уничтожении силами ПВО над Белгородским районом и Белгородом восьми воздушных целей. Люди в результате не пострадали.