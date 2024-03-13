Киев, 13 марта, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Сложная обстановка для украинской армии наблюдается практически по всей линии боевого соприкосновения, российские войска продолжают наступать на шести участках. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 13 марта в социальной сети.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он рассказал, что «поработал в двух бригадах», где обстановка постепенно усложняется, а российские силы могут прорваться в глубину украинских боевых порядков.

ВС России продолжают вести наступательные действия и сосредотачивают основные усилия в районах населённых пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино, написал Сырский в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) по итогам поездки на передовую с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Как сообщало ИА Регнум, по информации российских силовых структур, элитные подразделения ВСУ недовольны недавними перестановками в военном руководстве и рассматривают возможность свержения главы киевского режима Владимира Зеленского. Бойцы, в частности, критикуют Сырского, который 8 февраля был назначен главкомом вместо Валерия Залужного.

По мнению бразильского обозревателя Лукаса Лейроса, новое контрнаступление украинских войск обернётся для них унизительным поражением. Он полагает, что российские войска, как и летом 2023 года, подавят украинские силы в самом начале их военной операции, и те отступят назад на свои позиции после огромных потерь.