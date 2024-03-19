Москва, 19 марта, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Церемония включения в Книгу рекордов России товарищеского матча между футбольными сборными России и Кубы состоится 25 марта на «ВТБ-Арене». Об этом 19 марта рассказали в пресс-службе российской Книги рекордов.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Церемонию вручения сертификата Книги рекордов России товарищеского матча сборных России и Кубы по футболу перенесли на 25 марта. Она состоится в рамках товарищеского матча с командой Парагвая на «ВТБ-Арене», — привело сообщение пресс-служба «РИА Новости».

Первоначально церемония включения товарищеского матча между сборными России и Кубы в Книгу рекордов должна была состояться 21 марта.

Как сообщало ИА Регнум, товарищеская встреча сборных России и Кубы состоялась в Волгограде и закончилась победой россиян с разгромным счётом 8:0. Забитыми голами в матче отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Эта игра стала рекордной для сборной России по числу футболистов (8), отличившихся в одном матче.

Эта встреча является последним на сегодняшний день товарищеским матчем сборной России по футболу. Российский футбольный союз 31 января сообщил, что сборные России и Сербии по футболу сыграют товарищеский матч 21 марта. Помимо этого, российская команда 25 марта проведёт товарищеский матч со сборной Парагвая.

Президент РФС Александр Дюков 11 марта рассказал, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Белоруссии в июне. По его словам, игра состоится в Минске.