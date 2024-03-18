Белгород, 18 марта, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Военнослужащие Росгвардии уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины, пытавшиеся атаковать одно из предприятий в Белгородской области. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Бандформирования киевского режима пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами самолётного типа и квадрокоптерами одно из предприятий в Белгородской области», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Росгвардии.

Отмечается, что росгвардейцы после обнаружения БПЛА применили специальные средства поражения, в результате чего беспилотники, начинённые взрывчатыми веществами, рухнули на землю и сдетонировали. В Росгвардии уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгорода и Белгородского района восемь воздушных целей. В результате падения обломков повреждения получила линия электропередачи, несколько зданий и два легковых автомобиля, по предварительной информации, никто не пострадал.

В то же время в Министерстве обороны России сообщили, что дежурные средства ПВО сбили в небе над Крымским полуостровом украинский реактивный беспилотный летательный аппарат самолётного типа.