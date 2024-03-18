Воронеж, 19 марта, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили в небе над Воронежем беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил в своём Telegram-канале глава Воронежской области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Комплекс РЭБ

«Системами РЭБ над Воронежем перехвачен БПЛА самолетного типа», — написал губернатор.

По информации главы региона, в результате случившегося никто не пострадал. Кроме того, Гусев отметил, что удалось избежать существенных последствий на земле.

Он добавил, что в области продолжает действовать режим авиационной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта Александр Гусев проинформировал, что в его регионе во второй раз за сутки объявили режим опасности атаки БПЛА. Он призвал жителей быть готовыми отправиться в укрытие в случае ударов.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в небе над Белгородом и Белгородским районом силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили восемь воздушных целей. В Росгвардии в свою очередь распространили информацию о том, что сотрудники ведомства уничтожили украинские дроны, направленные на одно из предприятий в Белгородской области.

18 марта Минобороны России сообщило об уничтоженном в небе над Крымом беспилотнике ВСУ. Цель смогли сбить примерно в 21:30 мск.