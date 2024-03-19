Донецк, 19 марта, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Экипажи вертолётов в составе ударной группы армейской авиации ВКС России поразили опорные пункты и живую силу украинских войск на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После выполнения огневой задачи экипажи ударных вертолётов выполнили противоракетный манёвр и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Уточняется, что в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», а также боевой и многоцелевой вертолёты Ми-28 и Ми-8.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в Министерстве обороны России сообщили, что бомбардировщики Су-34 уничтожили на южнодонецком направлении командный пункт и личный состав Вооружённых сил Украины ударами авиабомб ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

По словам официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, в течение суток военнослужащие группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и улучшили позиции на южноднецком направлении. В ходе боевых действий ВСУ потеряли более 130 человек личного состава, один танк, два бронетранспортёра и четыре транспортных средства.