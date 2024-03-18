Москва, 18 марта, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Бомбардировщики Су-34 уничтожили на южнодонецком направлении командный пункт и личный состав ВСУ ударами авиабомб М-62, сообщили в Минобороны России.

Mil.ru Су-34

Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые делают эти боеприпасы управляемыми и высокоточными. Су-34 несёт по четыре такие бомбы, каждая из которых содержит 300 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

При этом, по словам военных, такие бомбы позволяют наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, российские авиация и артиллерия приводят в ужас даже бывалых украинских военных. Об этом в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

Наибольшую опасность для ВСУ представляет то, что Россия обладает большими ресурсами, которые могут быть подтянуты в любой момент, добавил Кривонос.

Российские военные одним ударом авиабомбы ОДАБ-1500 уничтожили около 300 боевиков украинского националистического формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу доложил 16 марта начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.

Газета The Washington Post написала, что российские авиационные бомбы ничего не оставляют от укреплённых позиций ВСУ. Боевики сетуют на разрушительную мощь этих снарядов. Кроме того, у ВС РФ в запасе огромное количество боеприпасов этого вида, поэтому они могут сбрасывать их по 100 раз в день.